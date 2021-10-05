光學鏡頭廠先進光(3362)臨時股東會通過辦理私募案，擬於不超過3000萬股辦理私募現金增資，由於NB等客戶訂單穩定，且公司已陸續調漲價格反應成本，先進光董事長高維亞表示，第4季訂單看起來還算樂觀，不過缺料狀況比較難掌控，公司謹慎因應缺料問題。

為充實營運資金及(或)償還銀行借款，並掌握資金募集之時效性，先進光擬於不超過3000萬股額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股，此案於今天臨時股東會決議通過，預計自股東會決議日起一年內分批辦理。

至於私募價格，先進光表示，待真正的定價日確定後，會再另行公告正確的定價金額。

先進光因NB訂單持穩，且積極佈局車用鏡頭及人臉/虹膜辨識等新產品，今年上半年稅後盈餘為296萬元，優於去年同期虧損，每股盈餘為0.02元，累計前8月合併營收為22.99億元，年增19.79%。

高維亞表示，第4季訂單看起來還算樂觀，公司亦已陸續調漲產品價格反應成本上揚，不過目前供應鏈缺料狀況比較難掌控，公司將謹慎因應缺料問題。