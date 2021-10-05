愛爾蘭政府在周一公布了未來十年1650億歐元(約1920億美元)的資本支出計畫。愛爾蘭政府部門的投資將來到OECD國家最高水準，但也引來高債務經濟的風險。

周一公布的計畫顯示，資本支出將從今年的98億歐元，上升到2030年的164億歐元。受到全球金融危機影響，愛爾蘭在2013年的資本支出曾大幅削減，來到歐洲最低的增長水準。

該計畫將讓公共投資占國民總所得的比率，從2024年開始每年將超過5%，一直持續到2030年，為OECD國家最高。

到2025年，將有三分之一的資金投資在住房；而約有21%資金以2：1的比例分別投資於公共運輸和道路建造，讓民眾便利於使用大眾運輸而不是私人交通工具；而醫療和教育則占去17%。

愛爾蘭財政顧問委員會(IFAC)則在上個月警告政府的預算計畫，「正處於謹慎的極限」；但表示資本支出的增加有助於解決瓶頸問題，然而這也並非完全沒有風險。