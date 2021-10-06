因市場擔心美國國債後續，中國大陸能耗雙控以及晶片類股跌跌不休，KOSPI收2,908.31點，跌53.86點或1.82%，創2020年12月底以來新低。同時，韓元走貶，公債殖利率則上升。

有利多消息的三星電子收跌1.25%，市場預估三星的營業利益在7到9月第3季時期，將增至16.1兆韓元，約140億美元。另外，三星上季營利將比2020年同期的12.35兆韓元還要大增30%。同時，也創2018年第3季以來新高。

SK海力士也跌1.43%，但Naver逆勢漲0.67%。外資賣超2787億韓元，約2.33億美元。

美國時間5日，市場因擔憂美債上限後市發展，迫使美公債殖利率上揚。美東時間8日，美國非農就業數據若表現不佳，可能牽動聯準會下一步利率決定。

美元兌韓元在1,192.3價位，韓元貶值0.3%。

韓國10年期公債殖利率上升9個基本點至2.381%。