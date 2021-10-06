美股續漲下，台股6日雖然也開高，但隨即反轉下殺收黑，尤其外資擴大賣超台股，並且進場買匯加速落跑，使得新台幣同樣先升後貶，終場收在27.970元1美元，創一個半月新低，貶值6.3分，台北外匯經紀公司成交量12.18億美元。

外匯交易員指出，美股科技股領漲，台股開盤後也由科技股帶頭衝，一度漲逾百點，但部份電子及航運、鋼鐵股後繼無力，隨即反轉走跌，翻黑大跌超過150點，最後收挫67點至16393點，主要是外資加大賣超提款走人，雖然出口商仍進場拋匯提供支撐，但午後繼續向28元靠近。

外匯交易員認為，美國債務上限陷僵局，且通膨疑慮升溫，及大陸多家企業債務問題浮現，加上恒大及能耗雙控發酵，不排除台廠營收受衝擊，恐卡到全球供應鏈運作，使得外資偏向暫退場觀望，後續可能還要一段時間消化利空，若外資動向不變，預料新台幣短線可能見到貶破28元大關。