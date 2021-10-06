有立委質疑今年綠能發電占比無法達標，經濟部6日解釋，今年綠能占比目標12％，但1-8月綠能占比為5.5％，主要原因有兩項因素。

經濟部說，今年持續受COVID-19疫情影響，造成部分綠能案場進度延誤，加上極端氣候導致上半年水情不佳使既有水力機組發電量下降，使今年1-8月綠能發電量略為不如預期。因經濟表現持續暢旺，主計總處預測今年經濟成長率達5.88％，以及因防疫需求使居家上班人數增加，種種因素反映在用電需求，今年1-8月全國用電成長率達4.2％，相較過去10年(100~109年)全國用電成長率1.3％增加許多，因此稀釋了綠能發電占比。

經濟部表示，今年下半年水情好轉水力發電發電量回升，以及相關大型綠能案場，像是台電彰化離岸一期示範風場、台泥嘉義漁電共生陸續完工併網，統計至年底之綠能占比可望比今年1-8月表現提高。

經濟部強調，綠能占比雖受綠能發電量跟整體發電量影響，但綠能建置量目標仍然不變。