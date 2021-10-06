瑞典卡車製造商富豪卡車（Volvo）6日表示，丹麥航運物流公司DFDS訂購100輛電動卡車，此為富豪電動卡車迄今最大筆商業訂單，以及全球最大的重型卡車訂單之一。富豪預計2022年第四季開始出貨電動卡車FM，持續至2023年。