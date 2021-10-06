富豪卡車接獲電動卡車大單 21:512021/10/06 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典卡車製造商富豪卡車（Volvo）6日表示，丹麥航運物流公司DFDS訂購100輛電動卡車，此為富豪電動卡車迄今最大筆商業訂單，以及全球最大的重型卡車訂單之一。富豪預計2022年第四季開始出貨電動卡車FM，持續至2023年。 50萬電動自行車 將納強制車險 《金融》全台逾50萬輛電動自行車 擬規定保強制車險 #電動卡車 #卡車 #富豪 #訂單 #接獲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群創：商用、車載訂單看到明年Q1 04:102021/10/06 產業．科技 互不相讓釀事故 女騎士擦撞移工電動車 2人撞成一團 20:502021/10/06 社會 小港再爆死亡車禍遭網酸「沒被撞死才是新聞」 議員力促蓋國七 10:562021/10/06 政治 偉詮電、譜瑞、信驊Q3營收登峰 04:102021/10/06 證券．權證 張立昂又換愛神祕迎新歡 躲拍迎露屁蛋新妹回家 07:072021/10/06 娛樂 職訓助攻 單親媽學網路行銷重返職場 14:412021/10/06 寶島 頭份市公所研議拓寬濱江街 以容留增加車流 15:392021/10/06 生活 KIA創佳績 Ceed Sportswagon接單近5成 10:132021/10/06 生活 《通信網路》訂單能見度強 中磊Q3營收登頂 15:092021/10/06 財經 上銀9月及前九月合併營收雙創同期次高 14:552021/10/06 財經 社會9點檔》應召旅社大屠殺 小姐與退役憲兵全成刀下冤魂 20:302021/10/06 社會 財經熱門新聞 投顧瘋喊台股破2萬點 他分析直說不可能：航運已死 - 財經 「少年海神」遭斷頭60億後 航運三雄又傳丙種殺出 明天更慘？ - 財經 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 陸狠心限電不只衝擊自家人 1決定恐釀全球能源危機 - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國？陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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