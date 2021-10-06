（2021年諾貝爾化學獎6日公布。資料來源／諾貝爾獎基金會官網）

2021年諾貝爾化學獎6日公布，獲獎者是德國馬克斯．普朗克（Max-Planck）中心研究者李斯特（Benjamin List）和美國普林斯頓大學教授麥克米倫（David? MacMillan）。二人最大貢獻是將「不對稱有機催化劑」的使用量降到極低，大幅增進合成藥物的相關研究，也大幅提升「不對稱有機催化劑」的應用性與效率。

SMC台灣科學媒體中心連續3天，召開諾貝爾獎專家講評線上記者會。6日的諾貝爾化學獎，由中央研究院化學研究所副研究員陳榮傑代表說明。在學術研究之外，陳榮傑透露，兩位諾貝爾獎得主與中研院的淵源頗深，曾先後於2006年、2017年獲得中研院「周大紓先生紀念研討會」獎項；麥克米倫在2006年獲獎時曾發表演講，而李斯特是在2017年獲獎，陳榮傑於2017年負責接待李斯特，也在會後帶他到野柳旅遊。

陳榮傑首先指出，有機催化領域相關研究行之多年，2001年諾貝爾化學獎頒給美國學者諾爾斯（William. S. Knowles）、夏普里斯（K. Barry Sharphess） 和日本學者野依良治（Ryoji Noyori）。這三位學者即是利用不對稱金屬催化劑進行反應。雖然早期利用不對稱有機金屬催化的方法效率比較好，但當時使用有機催化劑所需的量比較高，難以和有機金屬催化的方法競爭。

由於有機催化領域有很多人在做研究，陳榮傑認為，今年兩位得獎者發明了更有效率的有機催化劑，「比起先前的方法，可以減少100倍催化劑的量」，是為兩人研究最重要的貢獻。

陳榮傑提到，合成藥物時，金屬可能有毒，理想的狀況是不希望金屬參與在其中。這時若能使用純有機的催化劑，就能盡量避免金屬殘留。陳榮傑認為，得獎者的研究能精進使用催化劑的方法，也可改善藥物合成的精準度。

本身也是研究基礎化學的陳榮傑，看到兩位基礎研究學者獲獎，高興之餘，也提醒，從此次化學獎可以知道基礎研究的重要，也希望政府投入更多資源在基礎研究上，提升研究能量。