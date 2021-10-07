彰銀(2801)統籌主辦遠東機械37.5億元聯貸案順利募集完成，6日由董事長凌忠嫄代表銀行團，與遠東機械董事長莊惠美簽約。此次聯貸案原擬籌組額度為35億元，在金融機構踴躍參貸下超額認購達125.7％，最終以37.5億元結案。

此次聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款、充實中期營運及購料周轉金所需，由彰銀擔任統籌主辦行，銀行團包括華銀、合庫、一銀、臺企銀、新光銀、台銀、兆豐銀、農業金庫、台中銀、高雄銀及板信銀行等合計共12家金融機構參與。

遠東機械經營鋼管製造近60年，且持續研發API鋼管、大口徑鋼管、鋼管樁、鋼管板樁等產品，其中於國內碼頭鋼管樁之應用市占率達逾80％，技術力深獲國內各大營造廠信賴。

由於風力發電水下基礎結構用鋼管、台商回流建廠相關方型管及原料管線用的小尺寸鍍鋅鋼管需求持續增溫，遠東機械營運可望進一步受惠，公司同時亦積極布局外銷市場，未來營收及獲利成長可期。