受惠再生晶圓需求續強，昇陽半導體(8028)9月營收2.41億元維持高檔，月增約0.1%，年增24.15%，第三季營收7.89億元，季增約0.11%，也為單季營收最佳表現；前三季營收20.88億元，年增約16%並創下同期新高。

半導體大廠持續推進先進製程，帶動對再生晶圓需求。昇陽半去年底完成12吋再生晶圓擴產，月產能由原本的24萬片擴增至30萬片，擴產效應帶動今年營收回復成長，且目前產線全滿。身為全球第二大12吋再生晶圓供應商的昇陽半導體，現階段在8吋與12吋的再生晶圓部分，產線均已滿載。

昇陽半預計將投入新一波擴產，日前公告投資72億元進駐台中港科技產業園區，興建全球第一座自動及智慧化晶圓再生工廠，預計明年新產能逐步到位，將可望挹注營收持續增長。

受惠擴產效應，昇陽半今年1~9月營收20.88億元，年增16.03%並創下同期新高。上半年營收13.79億元，本業獲利增長但業外不利，上半年淨利6376萬元，每股淨利0.48元，低於去年同期之0.59元。