大陸與巴西之間的雙邊貿易持續打破紀錄。從2021年1月到9月，中巴貿易總額不但超過2020年全年的歷史紀錄，還打破了1000億美元大關，達到1056.28億美元，甚至巴西有65％順差是來自大陸。但同時巴西也面臨挑戰，對大陸輸出的產品仍然嚴重集中於初級、低附加價值的產品。

根據巴西商業資訊網引述巴西經濟部對外貿易秘書處（Secex）數據，今年1到9月巴西與大陸的貿易，為巴西提供了創紀錄的376.08億美元的順差，高於去年全年370.10億美元。截至9月，大陸在巴西的順差中佔有65％。

2020年巴西對大陸的出口與前一年相比增長了7％，總額為677.88億美元。今年的增長更為強勁，增幅達到34.1％，出口達到716.18億美元。這也讓大陸在巴西出口銷售總額的佔有率從2020年32.4％上升到今年前9月的34.1％。這意味著，在所有巴西公司的出口中，有1／3以上是以大陸為目的地。

但值得注意的是，在創紀錄的數字之下，巴西對大陸的出口仍僅集中在低附加值的大宗商品上。僅大豆、鐵礦石與石油等3種產品就占出口銷售總額的81％。