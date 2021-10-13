大陸煤炭價格持續高漲，13日動力煤期貨價格在鄭州商品交易所已飆升至歷史新高，2021年迄今累計飆漲124％。

香港經濟日報報導，大陸自9月份以來出現電荒，多地限電限產，各地試圖增加煤炭產量以緩解電力短缺，然而大陸最大的煤炭開採中心山西省因近日因洪災導致60座煤礦關閉，令煤炭供應雪上加霜。山西省政府12日雖表示，有56座煤礦已恢復生產，但年產量合計為480萬噸的四個煤礦仍然關閉。

華爾街日報報導，交投最活躍的1月鄭州動力煤期貨13日早盤上漲8％，每噸報人民幣（下同）1781元，2021年迄今累計飆漲124％。11月期貨也上漲9.4％至逾1800元。

大陸發改委12日宣布，將於15日有序放開全部燃煤發電電量上網電價。此次改革是電力市場化改革又邁出的重要一步，官方希望建立「能跌能漲」的市場化電價機制。報導指出，這一改革預計將刺激更多的燃煤發電，旨在緩解電力供應緊張。