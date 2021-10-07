由韓國遊戲公司ACTION SQUARE研發營運的三國動作RPG手遊《三國BLADE：再戰》，今（7）日正式在台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、紐西蘭、澳洲等同步推出國際版本，並舉辦上市紀念活動，準備大量稀有虛寶以及夢寐以求的傳說三國武將，助玩家們迅速成長，稱霸三國！

《三國BLADE：再戰》遊戲宣傳影片

遊戲製作總監申龍澈先生（신용철）表示，本次雖以國際版本進行發行，但我們將努力提供優良且穩定的服務，讓台灣玩家們能安心遊玩體驗，除了先前封測時與玩家們交流許多寶貴意見，也大幅度的優化調整《三國BLADE：再戰》的遊戲性及本地化內容，期待能得到台灣玩家的支持喜愛。

重現近百名三國傳奇武將 超過200種原創技能！

為提供不同以往的《三國志》題材動作手遊，《三國BLADE：再戰》將《三國BLADE：再戰》將三國傳奇武將以獨特形象進行原創重現！除了關羽、張飛、趙雲、馬超、諸葛亮、劉備、曹操、孫權、呂布等人氣武將之外，還有許多原創武將，待玩家親自體驗，感受最精彩的武將動作對決！

以獨特形象重現三國傳奇武將

實裝神獸戰、無限戰場、一對一決鬥等玩不膩的豐富內容！

遊戲以《三國志》原作為基礎，採用戰鬥模式忠實呈現經典劇情，喚醒玩家對《三國志》的記憶，以知名戰役為舞台，一同與群雄們在戰場上奔馳！培養武將、突破極限、用華麗的技能享受超爽快的對戰。

除了一般戰鬥模式之外，還有神獸戰、無限戰場、1對1、聯盟戰、賭上榮譽與自尊的3對3 PVP模式、10打10競技場的接力亂鬥模式、以及多達百人參與的同盟戰模式等眾多玩法，透過玩不膩的多元模式，培養最強的武將，一統天下！

以傳說武將擊敗巨大神獸！

大規模的國家對戰 誰能達成天下統一？

《三國BLADE：再戰》更多活動訊息將陸續於官方粉絲團釋出，別忘了關注粉絲團取得最新消息！