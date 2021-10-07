由工商時報舉辦的第一屆「2021數位金融獎」於7日舉行頒獎典禮，華南銀行勇奪「數位轉型典範獎」、「數位創新獎」及「數位資訊安全獎」三項大獎，成為大贏家。

華南銀行表示，華南銀行長期深耕數位金融領域，這次榮獲「數位轉型典範獎」、「數位創新獎」及「數位資訊安全獎」三項大獎，給予全體員工最大的肯定。近年來全球商業環境變化快速，金融科技的成熟、法令的開放，加上疫情影響，改變了全球民眾的生活及商業模式，這次疫情期間，華南銀行也透過完善的「宅消費、宅貸款、宅理財」等數位宅金融服務，讓客戶防疫不出門也可以快速完成各項金融交易，輕鬆解決客戶生活上的大小問題。

而「解決客戶的痛點」正是華南銀行數位轉型的初衷與目標，關鍵係透過以客戶、數據為核心思考，透過「外展結盟、內修系統」，逐步建立並朝向華南銀行數位化發展藍圖邁進，同時組織跨部門間共同協作，使華南銀行在數位浪潮中持續提供便利、永續的數位金融服務。

華南銀行以數位原生客群設計的SnY專屬APP，除了線上開戶最快只要三分鐘外，引進專業客戶體驗與流程設計顧問，領先業界採用減法思維設計，並且在設計過程中，為了貼近客戶最真實的需求，透過Design Thinking方法論，找目標客群使用者實際參與設計與體驗，主打「簡單好用、操作直覺」、「聰明消費、優惠不漏」，直覺化的操作和新穎的介面，不論在App store 或Play商店，皆獲得超過4顆星的高評價，開戶數也飛速成長，預計今年突破40萬大關，較去年成長近2倍。

SnY APP不只簡單好用，同時融合內部「主動式資安」及外部「聯防體系」，透過內外聯防雙管齊下，達到相當完善的「預防式資安」，也因為如此安全、快速及穩定之資訊環境，讓客戶不只用的方便，也用的安心。

華南銀行因數位金融表現亮眼，近年多次獲獎，除了連續三屆獲得菁業獎「最佳數位金融獎」，也在今年度各項競賽及評比上獲得公股突出佳績，華南銀行將持續以客戶的需求為核心，提供客戶最好的服務。