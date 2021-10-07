台灣時間今晚9時41分，日本關東地區觀測到規模6.1強震，最大震度5強。這場地震沒有引起海嘯的危險。

這起地震震央在千葉縣西北部，地震深度80公里，地震規模6.1，最大震度5強。埼玉縣宮代町及東京都足立區觀測震度5強、東京大田區等多處觀測到震度5弱，在東京市中心可感受到明顯搖晃。