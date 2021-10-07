日本關東地區規模6.1地震 埼玉最大震度5強 22:192021/10/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本關東地區規模6.1地震，埼玉最大震度達到5以上。(圖/美國地質調查所) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣時間今晚9時41分，日本關東地區觀測到規模6.1強震，最大震度5強。這場地震沒有引起海嘯的危險。 這起地震震央在千葉縣西北部，地震深度80公里，地震規模6.1，最大震度5強。埼玉縣宮代町及東京都足立區觀測震度5強、東京大田區等多處觀測到震度5弱，在東京市中心可感受到明顯搖晃。 台中國際動畫影展8日盛大開跑 短片競賽老將新秀同台較勁 百萬獎金爭奪即將揭曉 美要求台積電提供資料 科技部長：政府會做最大後盾 #規模 #6.1 #最大震度 #觀測 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮秀林規模4.2地震 最大震度花蓮縣4級 05:102021/10/07 生活 金融數位 安定基金陳昌正提這產業挑戰最大 16:442021/10/07 財經 南臺科大 全大運抱回2金4銀8銅 04:102021/10/07 焦點要聞 全台最大熊大店長中台灣首度亮相 歡慶LINE Pay嗶進台中中友百貨 17:292021/10/07 財經 聯準會縮減購債在即 美元指數ETF布局時間到 14:102021/10/07 財經 全台最大 彰化清水岩豪華露營園區開幕 04:102021/10/07 地方新聞 殲-16D部署近台灣 專家曝陸軍機擾台還會擴大 09:572021/10/07 軍事 實質資產抗通膨 後市持續看俏 15:592021/10/07 財經 學童沒疫苗打 諸羅山盃少棒停辦 04:102021/10/07 焦點要聞 煤炭供不應求衝擊全球經濟體 21:562021/10/07 財經 陳柏惟辯打電動 真相曝：南台灣最大賭博電玩店被抄時他在場 20:452021/10/07 社會 國際熱門新聞 影》東京6.1強震瞬間畫面曝光 路燈猛搖、水管爆 、電車停駛 - 開眼界 日本關東地區規模6.1地震 埼玉最大震度5強 - 國際 - 中央社 美在阿富汗亂灑錢 外媒舉出最扯10件事 - 國際 疫情看到曙光？全球新冠神秘大撤退 專家也不解 - 國際 美200年老教堂遭放火燒慘況曝光 女陸生被捕 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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