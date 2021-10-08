受美國會兩黨達成提高債限共識等利多激勵，美股4大指數7日均收紅，台股今日表現可期；分析師看好台股3多可抗3利空，萬七大關在即；美中元首線上峰會年底登場，有望朝破冰方向邁進；勞動部今拍板基本工資漲幅，有望調薪逾3%；大立光Q3毛利率跌破6成，創2016年以來新低；陸房企頻踩雷，投行憂恒大個案愈來愈多，融資難度惡化。以下為今(10/8)日財經懶人包：

▲美股4大指數收紅，台股軍心穩一半

因美國會兩黨達成提高債務上限4800億美元協議，加上初領失業救濟人數降至32.6萬人，優於市場預期，寫下9月初以來新低，激勵4大指數齊紅，其中道瓊大漲逾300點，連之前偏弱的中概股，也因美中峰會年底有望登場，隨兩強關係緩解而走揚。接下來市場將留意，最新非農就業報告數據表現。

美股7日4大指數中，道瓊數上漲337.95點，漲幅0.98%，收34754.94點；那斯達克上漲152.11 點，漲幅1.05%，收14654.02點；標普500漲36.21點，漲幅0.83%，收4399.76點；費半指數上漲35.7點，漲幅1.10%，收3274.5點。

▲3多抗3空 台股望萬七

台股分析師認為，現階段有3利多及3利空力量拉扯，短線高點為月線、17000點有壓，但低檔16200點支撐性強，且當前資金仍很寬鬆，建議投資人「危機入市」逢低承接。

3利多為上市櫃公司9月營收超過百家創新高、第3季上市櫃公司獲利有望超過1兆元及8大公股行庫積極護盤，今年以來加碼1619億元。

惟國際經濟環境負面疑慮未除，3利空為美國公債殖利率攀升速度太快、美元指數走升及新台幣走貶等，擔憂股轉債、資金回流美國均對台股造成影響。

▲拜習會年底登場 美中角力戰再起

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）6日在瑞士蘇黎世進行長達6小時的閉門會談，達成年底前舉行「習拜線上峰會」的共識。

拜登1月上任至今，曾與習近平兩度通電話，至今尚未面對面會晤，安排中的峰會雖是透過線上舉行，但為正式的元首會談，預料將討論一連串中美之間敏感議題，包括貿易、人權、台海局勢和區域安全等。

路透則報導，美國高級官員透露，有別於雙方3月在阿拉斯加火藥味濃厚的溝通氛圍，美國期望將本次經驗做為未來接觸的典範，但官員也強調，不表示兩國關係已解凍，雙方仍存在歧異。

▲基本工資漲幅今拍板 勞動部：3％起跳

勞動部8日舉行基本工資審議委員會，討論明年基本工資。勞動部長許銘春7日在立法院備詢時，首度對調漲幅度表態，認為「調漲3％應該是有的」，無異正式宣告明年基本工資確定調漲。

主計長朱澤民7日在立法院答詢時也表認同，稱基本工資就目前發展趨勢，「要不漲大概是不太可能」，因為去年調幅太低了；而且行政院的態度認為，基本工資應調漲。

此外，行政院指示經濟部與勞動部針對受疫情影響的內需產業研擬相關配套，許銘春強調，受影響行業中除原本餐飲業及批發零售等商業服務業，還有住宿業，料這3大行業將是未來實施調漲基本工資配套的主要名單。

▲大立光Q3毛利率跌破6成 創2016年以來新低

大立光7日召開法說會前一刻，上傳第3季季報，單季毛利率意外跌破6成關卡，僅達到59.33％，因供應鏈長短料問題，部分高階鏡頭專案遞延到明年導致，大立光執行長林恩平直言，「9、10、11月的需求都差不多」，未來展望也缺亮點。

儘管第3季匯損驟減至531萬，帶動單季EPS39.22元，優於第2季，但受毛利率直直落，第3季旺季表現小輸首季；累計前3季稅後盈餘135.36億元、EPS100.91元，亦較去年同期的EPS131.03元，衰退逾2成。

▲陸房企頻踩雷 融資難度惡化

投行高盛報告指出，名列大陸百大房企的花樣年4日意外違約，加劇市場對房地產行業的疑慮，大陸地產商面臨的融資困難恐比預期更嚴重，並統計2022年將有460億美元的大陸房地產高收益債券到期。

值得注意的是，近期大陸多家房企未如期還款。根據各公司公布的債務數據顯示，截至9月4日，華夏幸福累計未能如期償債878.9億元。截至9月24日，藍光發展累計未能如期償債合計215.07億元。另外，外媒引述知情人士透露，由恒大集團提供擔保的1檔2.6億美元債券3日到期，但截至7日，部分持有人尚未收到兌付資金。