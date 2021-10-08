10月的前5天，中共軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）多達150架次，引起區域內觀察家關切。印度學者認為，雖然台灣海峽現今局勢確實緊張，但應不至於爆發戰事。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）中國與東南亞研究中心教授狄伯杰（B. R. Deepak）向中央社記者表示，美中關係處於低谷，中國可能正試圖以加劇台灣海峽緊張局勢，做為迫使美中關係「正常化」的籌碼。

狄伯杰說，美中兩國原則上同意在年底前召開的拜登-習近平視訊峰會，也可從這個角度去解讀。

他指出，中共軍機在台灣周邊空域的活動或許被國際社會視為霸凌，但對內卻是「勇敢」的展現，滿足中國境內高漲的民族情緒，且釋出共軍有能力強取台灣的訊息。

至於台灣海峽的現今局勢，狄伯杰認為，雖然確實動盪不安，但共軍不至於進攻台灣或引發激烈的衝突，因為北京此舉所要付出的代價極大。

他說，中國的軍事實力目前還差美國一截，此外，中國也不希望對美關係陷入難以修復的地步，或迫使美國重新詮釋它的「一中政策」。

狄伯杰認為，印度做為維護區域和平的重要國家之一，應該對於台灣海峽的局勢及印度太平洋地區的任何緊張加劇表達關切。

另方面，尼赫魯大學國際問題研究院東亞研究中心主任謝鋼（Srikanth Kondapalli）日前接受「土耳其之聲」訪問，也回應主持人的問題：哪些因素阻止了中國侵犯台灣？

謝鋼認為，台灣本身具備現代化的軍隊，中國冒然行動將會付出嚴重的代價，比如說台灣自製的雄風飛彈，即有能力打擊北京、上海等戰略性據點。

他補充，台灣也是中國的「金雞母」，台商在中國投資了大約2800億美元，對中國科技及中小企業發展頗有貢獻，北京自然不會想摧毀這個「能生蛋」的雞母。

根據中華民國國防部網站，中共自10月1日起至5日下午，共出動150架次軍機進入台灣防空識別區，依序為38架次、39架次、16架次、56架次和1架次。