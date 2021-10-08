高通技術公司攜手橫跨關鍵平台的生態系領導企業和OEM廠商，透過支援高通FastConnect系統的Windows 11 PC，為具延遲敏感的電競、生產力和學習應用領域重新定義對無線連網體驗的期待。

採用高通四個空間串流同步雙頻（DBS）設計的雙Wi-Fi用戶端，可同時使用多個Wi-Fi頻段和天線實現超越傳統單頻段連線的效能。透過同時使用2.4GHz和5GHz頻段（或在6GHz可用時），可為終端使用者從系統層面簡單快速地解決單頻段延遲問題。

微軟公司Windows平台與服務專案管理副總裁Ian LeGrow表示：「微軟很高興將『雙Wi-Fi用戶端』引入Windows 11生態系統，讓我們的Windows OEM廠商和生態系領導企業能在最新Wi-Fi硬體上帶來低延遲的效能表現。現在電競和其他具延遲敏感的應用可以利用兩個同步的Wi-Fi連線提供最頂級的使用者體驗。」

高通技術公司副總裁暨行動與運算連線部門總經理Dino Bekis 表示：「在打造具有吸引力、參與感、與沉浸式體驗方面，高效能、穩健可靠且低延遲的無線連網能力已成為比以往都更加重要的因素。與微軟的獨家合作，對於透過採用高通技術公司最新Wi-Fi 6E四個空間串流同步雙頻的終端實現Windows 11的願景至關重要。透過此專案合作，我們將能因應無線領域前所未有的挑戰，並向整個生態系廣泛地擴展這些頂級功能。」

Valve已在Steamworks SDK中率先加入雙Wi-Fi用戶端，以支持數百萬電競玩家透過Steamworks SDK為連網帶來低延遲和無抖動的線上遊戲。這包括Valve熱門線上遊戲《Dota 2》和《絕對武力：全球攻勢》（CS:GO），當遊戲在支援FastConnect連接系統的Windows 11電競裝置上運行時，它們將受益於增強及持續的反應能力。

即使是偶發的高延遲（抖動）也會嚴重影響線上電競體驗，這也導致PC電競玩家堅持通過有線的方式連接乙太網路。採用高通四個空間串流同步雙頻的雙Wi-Fi用戶端可滿足長時間持續的低延遲需求，以媲美有線的反應能力釋放卓越電競體驗。

來自Valve的Fletcher Dunn表示：「我們看到雙Wi-Fi用戶端可大幅減少抖動和封包遺失，特別是當存取點負載較重時更是如此。這對於所有線上遊戲都很重要，尤其讓CS:GO和Dota 2等具有競爭力的線上遊戲受益。使用Steamworks SDK進行連網的遊戲將在不增加開發時間的情況下享有上述優勢。」