諾貝爾獎官方今（8）日揭曉，由兩位捍衛言論自由的新聞工作者瑞薩（Maria Ressa）以及穆拉托夫（Dmitry Muratov）獲獎，同享這份殊榮。有趣的是，穆拉托夫在看見挪威的來電時，竟然誤以為是垃圾電話（spam），竟然一度拒接。

當前擔任所創辦的俄羅斯獨立報紙《新報》（Novaya Gazeta）總編輯的穆拉托夫，在得知自己獲獎之後，表示要將諾貝爾和平獎獻給6位自1993年《新報》創刊以來殉職的記者。《The Moscow Time》引述《俄羅斯通訊社》的報導指出，穆拉托夫認為「（獲獎）榮耀不是屬於自己的，而是屬於《新報》的，而它是為那些因捍衛言論自由而犧牲的人所寫的。」

這六位記者分別是Igor Domnikov、Yura Shchekochikhin、Anna Politkovskaya、Nastya Baburova、Natasha Estemirova以及Stas Markelov。據了解這6名因為捍衛新聞自由而犧牲的記者，它們畫像都仍被掛在《新報》辦公室中，供人紀念與緬懷。

《新報》在穆拉托夫的領導下，經常報導侵犯人權、政府高層貪腐或濫用職權等敏感議題，是當前許多俄羅斯媒體都較少觸及的議題。因此報導這些敏感議題的記者，經常成為政府的眼中釘。Politkovskaya以及Estemirova據了解就曾經因為報導車臣的新聞而得罪克林姆林宮，之後兩人都遭到殺害。

諾貝爾獎當前共有6大獎項，和平獎是唯一一個非學類類獎項，也是唯一由挪威議會的諾貝爾委員會負責遴選與頒發（其餘5個獎項皆是由瑞典方面頒發）。所以今年諾貝爾和平獎得主之一的穆拉托夫，才會接到挪威來的賀電。不料，他一度以為是垃圾電話，沒能及時領受獲獎的喜悅。

2021諾貝爾和平獎得主之一瑞薩（Maria Ressa），兩位得獎者都因為捍衛新聞的言論自由而獲獎。（圖／美聯社）

今年的諾貝爾和平獎，除了穆拉托夫獲獎之外，另外一位菲律賓女記者瑞薩也獲獎。她在1995至2005年間曾擔任CNN東南亞首席調查記者。她曾在2018年被《時代雜誌》選為年度風雲人物之一，曾經因為多次批評總統杜特蒂而被捕。本次獲獎的兩人除了共享和平獎的榮耀，也都曾分別榮獲自由新聞金筆獎（Golden Pen of Freedom，是全球新聞業當中享有榮譽的獎項，創立於1961年，由世界報業協會授獎，表彰「以文字或是行動的方式捍衛或促進金文自由的個人、團體或是機構的傑出貢獻」）。