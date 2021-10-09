大陸中共中央今天舉行紀念辛亥革命110周年大會，大陸國家主席習近平發表近40分鐘的重要講話，提到台灣問題，習重申「堅持和平統一、一國兩制的基本方針」，並痛批「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」。對於習近平談話，前民進黨立委郭正亮直言，談話中提到「不容任何外來勢力干涉」，若拉長時間來看，這可能是北京領導人對台灣最後一次的呼籲。

紀念辛亥革命110週年 習近平：台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。（藍孝威攝）

郭正亮在《中天新聞》節目「頭條開講」指出，事實上大家都知道，目前來看，兩岸已經沒有互信，現在連交流都非常困難了。坦白講，大陸領導人對內對外方面都要因應。從談話基調來看，是兩岸共同參與中華民族偉大復興，而孫中山和中華民國在1949年之前，對大陸而言就是兩岸的交集，而如果台灣政府越來越認為，1949年之前的中華民國跟台灣無關，那兩岸就找不到連接點了。

郭正亮還說，從近期大陸方面發給國民黨新任黨主席朱立倫的當選賀電，當時就有提到，共謀國家統一，也提到共同參與中華民族的偉大復興，也有提到警告外力不要入侵。

郭正亮認為，這部分談話若從比較長時間來看，坦白說，「我覺得這應該是習近平最後一次對台灣呼籲了」。郭舉例，「大陸2019年告台灣同胞書40周年談話，這大概也是最後一次呼籲了，就是要不要回到中華民國跟中國大陸有共同歷史的基調上，如果不願意，那兩岸就找不到連結點」。

對於習近平談話，國民黨津回應，國民黨人始終捍衛辛亥革命傳承至今的歷史成果，也就是以五權憲法保障自由人權、實踐民主共和、追求公平正義的中華民國，而中國共產黨若支持孫中山先生的革命事業，更應該正視中華民國存在、尊重兩岸差異與台灣民意，才有機會讓兩岸重新破冰，共同追求「天下為公」的理想。