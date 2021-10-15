總統今天出席「是方電訊LY2智慧機房興建工程動土祈福典禮」。（曾薏蘋攝）

總統今天出席「是方電訊LY2智慧機房興建工程動土祈福典禮」。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統今首度對高雄城中城大樓大火釀成重大死傷發表談話，蔡總統表示，致詞一開始，藉這個機會向國人報告，昨天高雄大火釀成重大傷亡，儘快釐清災害原因。

總統今天出席「是方電訊LY2智慧機房興建工程動土祈福典禮」。總統致詞指出，致詞一開始要藉這個機會向國人報告。昨天高雄發生大樓火警事故，造成嚴重傷亡，相信所有人都跟她一樣非常難過、不捨。

蔡英文說，現在許多傷患還在醫院救治，無論傷者或罹難者需求，她請行政團隊務必全力協助，也儘快釐清災害原因。