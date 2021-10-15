城中城大火釀重大死傷 蔡總統首度發表談話：儘快釐清災害原因 10:392021/10/15 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統今首度對高雄城中城大樓大火釀成重大死傷發表談話。（資料照，鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統今天出席「是方電訊LY2智慧機房興建工程動土祈福典禮」。（曾薏蘋攝） 總統今天出席「是方電訊LY2智慧機房興建工程動土祈福典禮」。（曾薏蘋攝） 蔡英文總統今首度對高雄城中城大樓大火釀成重大死傷發表談話，蔡總統表示，致詞一開始，藉這個機會向國人報告，昨天高雄大火釀成重大傷亡，儘快釐清災害原因。 總統今天出席「是方電訊LY2智慧機房興建工程動土祈福典禮」。總統致詞指出，致詞一開始要藉這個機會向國人報告。昨天高雄發生大樓火警事故，造成嚴重傷亡，相信所有人都跟她一樣非常難過、不捨。 蔡英文說，現在許多傷患還在醫院救治，無論傷者或罹難者需求，她請行政團隊務必全力協助，也儘快釐清災害原因。 美國亞太助卿會蕭美琴 國台辦批違反一中 大火悲劇 打亂藍綠總質詢布局 #城中城 #大火 #蔡英文 #災害 #高雄大火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄城中城大火 美議員表達哀悼為傷患祈福 06:102021/10/15 國際 高雄城中城46死多嗆傷致命 醫：幸運獲救者要注意3狀況 08:182021/10/15 生活 城中城惡火燒出危安問題 網喊「重視防災」 他道出血淚現實面 05:152021/10/15 財經 高雄城中城大火 民進黨團捐贈100萬慰問金 09:452021/10/15 政治 危樓改建兩度破局 官員消極奪命 04:102021/10/15 焦點要聞 城中城46死火警關鍵情侶 供詞顛倒卸責上午移送檢方 08:252021/10/15 社會 城中城媲美殭屍場景 社工訪視遇鬼 老人半夜搥牆為趕走「她」 00:032021/10/15 社會 殘疾高齡走不了 雜物堆滿阻逃生 04:102021/10/15 焦點要聞 茶具行情侶列嫌疑人 黃女供詞反覆：大火與我無關 09:392021/10/15 社會 老舊建築大火怎麼跑 專家點關鍵：留在屋內更安全 09:372021/10/15 生活 解決台灣問題 普丁：中國不需要動武 04:102021/10/15 全球財經 政治熱門新聞 黃暐瀚問若被柯P罵「袂見笑」會受不了嗎 王世堅居然回3字 - 政治 高虹安抓到重大弊案？這公司獨包6.6億標案 陳時中竟回「因為我信任他」 - 政治 陳其邁該為城中城大火下台？蘇貞昌語無倫次：已要求現場保留好 - 政治 該不該為城中城大火下台？陳其邁停頓7秒吐15字回應 - 政治 看完蔡英文最新民調 黃暐瀚認同沈富雄這句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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