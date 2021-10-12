專業TPU機能布料廠八貫(1342)9月營收1.57億元，累計前三季營收14.3億元，已接近去年全年營收15.3億元，因著市場需求上升及產業供應鏈緊縮，八貫客戶訂單需求及出貨較往年更加暢旺，加上本月出貨遞延效益，全年營收再戰新高可期。

八貫表示，全球航運緊繃問題仍未舒緩，其中有約3500萬元遞延至10月出貨，致八貫9月營收較8月減少，與去年同期相較則持平，然前三季營收14.3億元，接近去年全年水平，其中戶外類產品的接單出貨超乎預期，歸因於封城期間歐美民眾累積儲蓄，推升解封後的消費，同時在兩大航空業者重啟客機生產下，航太救生產品的訂單明顯復甦，推升前三季營收年增率至23.70%。

展望後續，八貫表示，受惠於各國啟動振興經濟，促進消費及產業供應鏈緊縮，客戶下大單下長單之影響，帶動機能性布料及成品組件兩廠的稼動率到2022第一季全數滿載，樂觀看待第四季傳統旺季需求與出貨，預期第四季營運將成長的目標不變，也預期今年全年營收將超越去年，全年雙位數成長可期。