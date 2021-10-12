經營85度C的美食-KY(2723)營運在疫情逆風下持穩向上，2021年9月合併營收續升至今年高點，帶動第三季合併營收穩步回升。隨著時序步入烘焙旺季，在中美2大市場後市穩健下，集團看好可望為第四季營運增添動能，續拚穩健成長。

美食股價4日觸及159.5元的2個月高點，近日於143～154元區間震盪。受台股節後重挫逾200點拖累，今日開高後不敵賣壓翻黑、挫跌3.39％至142.5元，在觀光股中表現落後。三大法人上周合計賣超446張。

美食9月自結合併營收17.17億元，月增0.7％、年減7.21％，續升至今年來高點。合計第三季合併營收50.83億元，季增4.25％、年減4.37％。累計前三季合併營收148.37億元、年增2.73％，仍站穩成長軌道。

美食表示，雖然營業天數較少，美國市場買氣依舊、維持強勁動能，9月營收年增逾2成、連6月創同期新高。中國大陸市場在總體經濟放緩情況下，9月營收仍月增逾4％，優於近2年季節性表現。台灣市場則受基期墊高及整頓直營門市影響，9月營收較8月減少。

美食指出，美國市場雖受Delta變異株肆虐及通膨升溫影響，9月消費者信心指數連3月下滑、下探年初低點，但85度C門市買氣依舊，9月門市來客數及日均營收維持強勁，與2019年同期相比維持穩定成長。

展望本季，儘管全球疫情高峰已過、確診狀況趨緩，美食認為仍須密切觀察各國對應疫情變化的最新政策及是否衝擊觀光餐飲業，不能掉以輕心。不過，憑藉外帶為主策略、產品推陳出新及數位銷售，美食今年以來營收表現相對穩定。

美食看好美西高溫邁入秋冬後可望改善，帶動美國銷售力道持續成長，中國大陸十一長假出遊人口因受防疫壓抑，本地消費力道可望挹注門市營運，發揮連鎖品牌資源及優勢，台灣亦推出加碼回饋搶攻五倍券商機，均可望為第四季烘焙旺季營運增添動能。