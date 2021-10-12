香港南華早報引述歐盟官員表示，中國國家主席習近平將於15日和歐洲理事會主席米歇爾通話，是去年底以來首次。中歐關係因相互制裁陷入低點，歐盟盼能讓外交關係重回正軌。

報導指，本次通話預計在布魯塞爾時間15日上午10時30分（台灣時間下午4時30分）舉行。

習近平和米歇爾（Charles Michel）上一次通話要追溯到2020年12月30日，當時兩人和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等人通話，並在會中宣布「中歐投資貿易協定」完成談判。

不過雙邊關係很快急轉直下，歐盟3月就新疆人權問題制裁中國4名官員和新疆公安局，中國隨即也對歐洲10人和4機構祭出制裁，此舉引發歐洲議會不滿，在5月20日表決將「中歐投資貿易協定」無限期凍結。

報導指出，一些歐盟國家對今年上半年中歐關係的變化速度感到驚訝。報導引述歐盟消息稱，中國不太願意在制裁下開啟對話，而歐盟則力圖讓雙邊外交關係重回正軌。

歐盟27個成員國5日也在斯洛維尼亞舉行領袖峰會，對中政策是會中的討論重點之一。