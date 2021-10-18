美俄同意就烏克蘭東部前途等問題持續磋商，一致認為烏克蘭落實明斯克協議以創造當地和平的必要；2014年烏東頓巴斯戰爭停火後的明斯克協議，要求賦予烏東特殊自治。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今年初主張應修訂明斯克協議，擴大談判參與方納入美國，俄羅斯認為這代表烏克蘭當局拒絕遵守明斯克協議，無助解決烏東緊張情勢。

塔斯社（TASS）報導，美國主管政治事務的國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）上週與克林姆林宮副幕僚長柯札克（Dmitry Kozak）會談，盧嵐會後稱談話成果豐碩，雙方就兩國共同利益、充分落實明斯克協議及恢復頓巴斯（Donbass）地區和平、穩定充分討論。

今日俄羅斯（RT）指出，盧嵐上週抵達莫斯科展開3天的工作訪問。俄國先前禁止盧嵐入境以反制美國對俄制裁，這次解禁讓她得以短期到訪。

柯札克表示雙方在會談裡確認，明斯克協議（Minsk Protocol）仍然是解決爭端的唯一基礎，「會談期間，美方明確此一立場...如不就界定頓巴斯自治的未來達成任何協議，解決烏東衝突不大可能有所進展」。

盧嵐2013年底造訪基輔獨立廣場（Maidan）聲援當年烏國親西方示威而聲名大噪，她當時還親手向示威者發送餅乾，因而惹惱莫斯科，俄國認為當年烏克蘭的親西方反政府示威，就是美國在背後為示威者撐腰。

烏克蘭親俄政府倒台後，2014年2月烏東親俄民兵與親西方的新政府交戰，導致烏東與俄交界的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）兩地宣布獨立。2014年9月，在法國與德國領袖居間斡旋下，俄、烏與頓內茨克、盧甘斯克等各方簽署明斯克協議。

雖然頓、盧獨立後未獲俄國承認，但作為停火協定，明斯克協議內容觸及頓、盧所在的頓巴斯地區前途，具體要求基輔當局應賦予特殊自治地位。

美俄官員會談的前一天，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與烏克蘭總統澤倫斯基會晤時也提到，歐盟支持落實明斯克協議。有外電認為，烏克蘭尋求加入北約未果，歐美相關議題上還做出符合俄國立場的表態，基輔拉西方抗俄的盤算逐一落空。（譯者：陳亦偉）1101018