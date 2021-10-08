拜登在與習近平通話之後，對外表示：「美中同意遵守台灣協議」，外界大為吃驚，什麼時候多了個「台灣協議」？美國務院出來澄清，所指的就是「奉行美國基於美中三公報、台灣關係法與六項保證的一中政策」。

然而三公報、台灣關係法、六項保證主要是美國的承諾，而什麼是北京的承諾；拜登說習近平「不能做遵守協議以外的事」，又何謂北京「遵守協議以內的事」？

拜登口誤不是新聞，他說的「台灣協議」，應是指「台灣共識」，具體的內容，就是歐巴馬在2016年卸任前公開說的，「美、中、台長期以來的共識，就是不改變現狀。中國視台灣為中國的一部分，但也承認必須將台灣視為自有一套發展方式的實體來接觸交往。台灣人同意，只要能以某種程度的自治繼續運作，他們不會要朝向宣布獨立。」

歐巴馬時期的美中台共識是：台灣不獨立，北京承認台灣為一「實體」，而美國則遵守一中政策。可是民進黨不是說，跟北京談協議就是「親中賣台」，就是被溫水煮青蛙，北京一定會毀諾嗎，為何美國卻認為「共識」有用呢？

協議也好，共識也罷，只要對各方都有利，自然就會被維持下去。連胡五項願景中的「和平協議」，一直被民進黨抹紅，但當拜登也吃到連戰的口水時，和平協議還真的是毒蛇猛獸嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※