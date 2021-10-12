默沙東新冠肺炎口服藥 明年產量擬增加一倍 22:132021/10/12 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國藥商默沙東（Merck）計劃明年把新冠肺炎口服藥物莫奈拉韋（molnupiravir）產量增加一倍，因為來自各國政府的需求不斷增加。除了已經跟包括新加坡、紐西蘭、澳洲與韓國等簽下供應協議外，目前還跟幾個國家在談判當中。 麗清9月營收創歷史單月次高 鼎炫-KY第三季營收7.32億元 創同期新高 #默沙東 #新冠肺炎 #增加一倍 #口服藥 #年產量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證券數位帳戶新戶激增 永豐金證券翻2倍 14:102021/10/12 財經 解缺電 大陸增產煤炭開綠燈 04:102021/10/12 焦點新聞 推強固型溫網室 蔬果供應不間斷 16:482021/10/12 財經 台澎新藍色公路 將軍直達七美 04:102021/10/12 地方新聞 強化雲林救護量能 立委林文瑞捐自動心肺復甦機、防毒面具 15:372021/10/12 生活 默沙東新冠口服藥 申請緊急授權 04:102021/10/12 全球財經 海外新單助力 金萬林、普生營運推進 16:222021/10/12 財經 環狀線南北環段2022年第1季擬動工 房市醞釀漲風 12:012021/10/12 財經 靈鷲山攜手福容大飯店 10／23淨灘免費看沙雕 17:012021/10/12 生活 護理師全心「乎你」防疫不停歇 陳時中承諾提升護理環境 13:142021/10/12 生活 全基因體晶片選種新模式 養鴨業因應氣候變遷 11:072021/10/12 財經 財經熱門新聞 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 晶片荒 台積出招一石二鳥 - 財經要聞 - 工商時報 美股重演2018年Q4崩跌？ 末日博士曝Fed老大陷兩難 - 財經 通膨炸彈！專家警告房市最後引爆點 台灣人要小心這件事 - 財經 明天全靠台積電？小心 還有3大未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。