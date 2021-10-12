美國藥商默沙東（Merck）計劃明年把新冠肺炎口服藥物莫奈拉韋（molnupiravir）產量增加一倍，因為來自各國政府的需求不斷增加。除了已經跟包括新加坡、紐西蘭、澳洲與韓國等簽下供應協議外，目前還跟幾個國家在談判當中。