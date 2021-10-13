國泰金控公布最新獲利狀況，9月稅後淨利81億元，累計前9月大賺1221.8億元，較去年同期大幅成長90％，累計獲利再創歷史新高；國泰人壽累計獲利破千億元大關、同步再創新高，國泰證券及國泰投信單月及累計獲利均續創同期新高；各子公司核心獲利穩健，帶動獲利續攀高峰。

國泰金旗下子公司以國泰人壽獲利貢獻度最高，9月稅後淨利56.4億元，累計稅後淨利達1001.2億元，較去年同期大幅增長123％，為有史以來第1家獲利破千億的壽險業，反映投資績效良好，避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，商品佈局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績。

9月金融市場干擾因素激增，包括主要央行將陸續釋出收緊貨幣政策的訊息、恆大事件及能耗雙控政策，衝擊中國大陸經濟展望、供應鏈受阻時間拉長及能源價格反彈令通膨預期上升，加以美國舉債上限面臨僵局等，牽動股、債市波動大幅升高。

國壽投資團隊於市場動盪之際，維持靈活操作積極實現資本利得，並於利率反彈時伺機布建債券部位，以提升經常性收益。匯率方面，台幣9月小幅走貶，傳統避險工具CS(Currency Swap)避險成本維持低檔，NDF(Non-Delivery Forward)避險成本亦見回落，皆有利於避險操作，使9月整體避險成本進一步下降。未來若利率上行格局不變，將有利於中長期收益展望，搭配負債成本及損益兩平水準持續下降，可望改善利差水平，而對未來接軌IFRS 17及ICS亦具正向助益，整體而言利好壽險業財務表現。

近期大陸監管風暴、信用事件引發各界擔憂，國壽向來並密切監控宏觀經濟及金融局勢，嚴格落實風險管理，及早準備並妥善因應。國壽表示，無恆大股票及公司債曝險，即使考慮外溢效果，曝險於地產相關產業占投資資產比例不及0.2％、占淨值比例僅1.6％，影響甚微。

國泰世華銀行9月稅後淨利21.4億元，累計稅後淨利達188.4億元，較去年同期減少；主要是因為去年同期掌握市場機會，伺機處分債券，使投資收益基期較高所致，但核心業務獲利則皆較去年提升。

今年以來，國泰世華存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加8％；在手續費收入業務表現上，國內基金銷售佳，投資型保單上市亦提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長推動財管業務動能，累計淨手續費收入較去年同期成長11％；信用卡持續締造亮眼成績，有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至9月底為526萬張，較去年同期成長4％。2021年9月底逾放比率為0.18％，備抵呆帳覆蓋率為911％，資產品質維持穩健。

隨著疫情趨緩，國內進入振興經濟階段，振興五倍券於9月開放預約，國泰世華銀行響應政府振興政策，推出數位振興券綁定信用卡優惠活動，百貨及電商亦進入週年慶及雙11、雙12等銷售旺季，預期將可帶動國內觀光、旅遊、餐飲、百貨及電商等各個產業整體消費動能。