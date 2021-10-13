民進黨立委羅致政近日提案修《公文程式條例》，將公文發文日期由「國曆」改為「公元」，再度引起去中化的爭議。羅致政今天受訪表示，全世界九成九的國家都使用西元，修法是為了要讓台灣與國際接軌，沒有去中化的意圖。
羅致政說，他提案修《公文程式條例》完全意圖，如果要解釋為去中化的話，那中華人民共和國是最早去中的，因為他們也不用所謂的中華人民共和國第幾年。
羅致政指出，我們也不希望一國多制，尤其民間跟國際越多合作的個人、團體、公司行號，都是用西元的方式，反而政府的做法拖延了台灣國際化，提案修法只是很單純為台灣的國際化做努力。
羅致政強調，全世界九成九的國家都是用西元，跟國際接軌才是對的方向。台灣沒有必要堅持，國際駕照、護照、甚至是台灣發的信用卡上面，也沒有任何國曆的東西，而中華民國這個名號跟要不要繼續使用民國紀年不相干，沒有必要綁在一起。
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