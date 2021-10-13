為了達成減排目標，大陸當前正面臨限電限產問題。13日傳出，大陸政府擬對華北京津冀地區的鋼鐵行業實施錯峰生產。鋼鐵業為高耗能產業，且河北省為大陸鋼鐵生產重鎮，官方希望藉此達成減排效果，並減緩供電壓力。

新浪財經報導，大陸工信部辦公廳、生態環境部辦公廳13日發布關於開展京津冀及周邊地區2021-2022年採暖季鋼鐵行業錯峰生產的通知。通知指出，2021年11月15日至2022年3月15日實行鋼鐵行業錯峰生產。

本次實施範圍為北京，天津，河北省石家莊、唐山、邯鄲、邢台、保定、滄州、廊坊、衡水市以及雄安新區，以及山西省太原、陽泉、長治、晉城；山東省濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤；河南省鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉、焦作等多地。

通知要求，實施錯峰生產地區第一階段為2021年11月15日至2021年12月31日，要確保完成本地區粗鋼產量壓減目標任務。第二階段為2022年1月1日至2022年3月15日，要以削減採暖季增加的大氣污染物排放量為目標。原則上，各有關地區鋼鐵企業錯峰生產比例，不得低於2020年同期粗鋼產量的30％。