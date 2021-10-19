大陸國務院新聞辦今天（19日）舉行了前三季工業和信息化發展情況新聞發佈會。會上，針對晶片短缺對中國汽車產業影響如何的問題，大陸工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長羅俊杰表示，一段時期以來，汽車晶片的短缺問題較為突出，而且廣受各界關注，這個問題不僅是中國汽車行業面臨的問題，也是很多跨國公司包括國外一些大型知名品牌的汽車企業非常關心的問題。在國內看來，因為汽車晶片出現了短缺問題，確實有很多汽車企業出現了減產或者短期停產的問題。

羅俊杰表示，從統計數據上看，中國9月份汽車產銷分別完成207.7萬輛和206.7萬輛，同比下降17.9％和19.6％，這個幅度應該說是這些年來少有的。截至目前，汽車產業受晶片短缺影響這個問題還比較明顯，但是綜合各種跡象看，預計第四季度將比第三季度有所緩解。但這裡有些結構性的問題，晶片種類也很多。此次汽車晶片短缺主要是受到汽車行業需求與晶片產業週期出現「錯配」，以及新冠肺炎疫情、晶片生產企業出現了火災等一些多重因素的綜合影響。

羅俊杰表示，大陸工信部一直在密切關注並積極應對汽車晶片短缺問題，提出了一些解決方案和意見。從目前看，工信部已經組建汽車半導體推廣應用工作組，多次組織召開工作協調會，充分發揮地方政府、整車企業和晶片企業的力量，加強供需對接和工作協同，共同來推動提升汽車晶片供給能力。同時，也在實施汽車《公告》管理便企服務措施，在保障安全的前提下簡化有關程序、加快審核進度，落實國務院提出的「放管服」改革，目的就是方便整車企業加快實現緊缺晶片替代方案的裝車應用。

羅俊杰表示，下一步，工信部將繼續加強運行監測和分析研判，即時協調解決突出問題，支持企業通過工信部實施的便企服務措施來尋找多種替代解決方案。同時，引導企業進一步優化供應鏈佈局，提升汽車晶片綜合供給能力，提高供應鏈穩定性。