新竹縣人口增加，新竹縣議會下屆議員席次可望增加1席至37席，不過日前新竹縣選舉委員會開會時，不少議員希望能將原為共同選區的北埔、峨眉，劃分成單獨選區，中央選舉委員會日前到新竹縣選委會舉辦公聽會，縣長楊文科、立委林思銘等人也支持獨立選區想法，以保障偏鄉發展。

新竹縣選舉委員會於今年5月，函報新竹縣議原選舉區變更草案，希望能將原為共同選區的北埔、峨眉，拆開為獨立選區，意即成為1鄉鎮、1議員的狀況，保障設籍人口數較少的偏鄉，居民權益也不受影響。

中央選舉委員會12日前往新竹縣舉辦公聽會，身兼新竹縣選舉委員會主委的楊文科、與會的鄉鎮市長、多名議員均參與，由中選會副主委陳朝建擔任主持人，立委、多名鄉鎮市長、議員和代表也參與，多人且表達支持峨眉鄉為獨立劃分選區的立場。

新竹縣總人口數去年11月突破57萬人，截至今年9月，新竹縣總人口數為57萬4500餘人，依據「地方立法機關組織準則」相關規定，人口數達56萬人時，議員席次依法可增加1席，至於峨眉鄉成為獨立選舉區，陳朝建也把會議中的眾人的意見帶回中選會審議。

新竹縣過去也歷經多次選舉區變更，包含將竹北市、湖口鄉、新豐鄉、關西鎮、新埔鎮、芎林鄉和寶山鄉等鄉鎮，劃為單一選舉區，目前選舉除了原住民鄉鎮如尖石鄉、五峰鄉，北埔鄉、峨眉鄉也為合併選舉區。