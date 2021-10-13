港股上市的大陸短影音平台快手，13日傳出計劃將2021年總成交額（GMV）的目標下調至人民幣（下同）6500億元，較早前該公司的全年目標為8千億元，足足減少1500億元，降幅約18％。

根據快手2021年上半年公布的數據顯示，快手電商上半年的GMV達2640億元，相當於達成最新目標的40.6％。

根據晚點LatePost報導指出，快手最新的6500億元是按「寬口徑」統計，即包括在快手小店和跳轉到外部平台上完成的交易，包括實際成交、未付款、未發貨和退款的訂單。當中，在快手小店中完成交易的比例達到90％左右。

快手前員工表示，為了解決平台過度依賴頭部主播的問題，快手對大V主播帶貨不設定GMV目標，並且限制了部分大V主播月度帶貨次數，但這個方式在一定程度上也影響電商整體GMV的增長。據了解，快手計劃將更多資源投入至電商生態建設中，譬如將抽成返還給主播以扶持其成長等。