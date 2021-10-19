多家美科技公司即將公布財報，那斯達克隔夜強漲0.84%，助力恆生科技指數升2.29%。

周二香港恆生指數收漲306.05點或1.20%，為25715.80點。國企股(H股)漲130.44點或1.45%，為9101.84點。

與NBA宣布策略夥伴，合作短視頻方面，快手漲9.5%。嗶哩嗶哩漲12%；比亞迪電子漲10%。

大部分時間低走的騰訊，臨近尾盤拉抬收漲0.4%。

小米漲5.4%，報22.5港元。董事長雷軍周二在投資者會議正式宣布，小米汽車將於2024年上半開始量產。小米正式訂立造車時間表。雷軍透露，小米汽車已在北京註冊，首個工廠落腳在北京亦庄。

吉利汽車漲2.2%。該公司擬向吉利集團購買10%極氪股份。

阿里健康漲5.3%，報11.12港元。由於銷售趨緩，大摩調降目標價，從21港元降至18港元。

香菸概念股上漲。電子菸公司思摩爾國際漲8.7%；華寶國際漲4%。