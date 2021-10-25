國內彈性包覆紗市佔第一的宜新實業（4440）於今（25）日以承銷價38元掛牌上市，早盤股價漲逾15%。

隨著全球環保永續議題意識高漲，各大國際運動與服飾品牌積極投入環保紡織品的創新機能開發，宜新實業以消費後寶特瓶回收紗線與可降解素材，生產出有彈性功能的「環保彈性回收紗」，兼顧環保綠色地球的企業理念與提供再生材質的機能性素材，滿足客戶對環保意念的重視及運動品牌商之機能性需求；公司目前訂單量已滿載至明年第一季，預估今年營運可望繳出亮眼成績。

響應紡織品環保趨勢脈動，舉凡原料來源與生產製程等供應鏈，均要符合全球均一性的節能減排標準，宜新實業藉由取得全球回收標準（Global Recycle Standard）GRS標章認證，將環保回收紗線的供應鏈進行串聯，並利用原料中添加的DNA（追蹤劑），進行產品品質認證，確保提供給客戶使用、製作成運動品牌服飾等產品後，能有效追蹤環保紗線的最終用途與去處；符合國際知名運動品牌商對其環保宣言的有效期待與認同。並透過提出生物可分解解決方案（BES），以加速化纖產品在7-10年便能分解回歸自然的獨特素材，減少環保纖維的二次污染，改善環境污染與織物品質，帶動化纖產業新契機，進而推升營運穩健成長。

宜新目前除了持續滿足彈性紗市場不斷成長的需求量能，也積極拓展汽車內裝材料需求，例如：座椅、頂棚等內裝及耐燃纖維製成的車材應用；跨入不同材料需求領域，帶動整體營運表現持續向上。

聚焦高附加價值、高毛利的客製化產品，宜新實業毛利率已由2016年的9.4%成長至2021年上半年的25.5%，毛利率明顯優於同業，主因為公司高毛利之特殊規格產品結構調整，客製化專屬彈性紗生產比例持續增加，銷售比例提升，看準公司彈性包覆紗毛利率持續成長趨勢，且掌握市場爆發性需求，目前環保紗產品營收占比已從2017年的6%成長至41.2%。