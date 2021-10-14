隨著美國經濟重啟，強勁的企業成長動能加上進入升評循環，將有助高收益債違約率持續下滑，高收債後市看俏。

野村投信指出，在今年底前美國經濟將持續以5～6％的年增率成長，2022年的經濟成長率則可望維持在4.5％的水準，不僅美、歐的製造業表現亮眼，服務業也可望接棒支持經濟復甦。

不過，在大環境看好下，仍有少數負面因子需留意，除了大陸監管制度變化帶來的影響，有鑑於供應鏈短缺問題仍為通膨主因，年底需密切關注歐美耶誕假期的貨品庫存狀況。