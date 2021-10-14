企業成長動能強 高收債後市看俏 15:022021/10/14 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著美國經濟重啟，強勁的企業成長動能加上進入升評循環，將有助高收益債違約率持續下滑，高收債後市看俏。 野村投信指出，在今年底前美國經濟將持續以5～6％的年增率成長，2022年的經濟成長率則可望維持在4.5％的水準，不僅美、歐的製造業表現亮眼，服務業也可望接棒支持經濟復甦。 不過，在大環境看好下，仍有少數負面因子需留意，除了大陸監管制度變化帶來的影響，有鑑於供應鏈短缺問題仍為通膨主因，年底需密切關注歐美耶誕假期的貨品庫存狀況。 長聖添動能 獲利戰高 迎用油旺季 油價下檔有撐 #企業成長 #高收債 #後市看俏 #美國經濟 #年增率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寶二水庫溢洪道加高環差 補件後再審 14:032021/10/14 財經 碳材料應用後市看俏 中碳前三季每股賺4.43元 12:492021/10/14 財經 實質資產抗通膨 後市潛利大 04:102021/10/14 投資理財 《百貨股》3年內營收靚 富邦媒直攻漲停 11:442021/10/14 財經 陸9月出口年增率 創三個月新高 04:102021/10/14 財經要聞 權證星光大道－環球晶長約護體 產能滿載 04:102021/10/14 證券．權證 飆破車市2成 豪華車銷售創新高 04:102021/10/14 財經焦點 操盤心法－台股短線跌深 醞釀落底反彈 04:102021/10/14 證券．權證 《通信網路》立端9月營收衝新高 今年拚維持成長 11:102021/10/14 財經 嘉義鐵高延伸民雄 2030年通車 04:102021/10/14 地方新聞 經濟與企業雙動能支撐 台股表現仍可期 11:522021/10/14 財經 財經熱門新聞 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 1間中古電梯大樓vs3間老公寓 哪個賺？網一面倒：想也知道 - 財經 台積電赴日設廠拍板 總裁魏哲家：2024年量產 - 財經 - 中央社 股市小白當沖慘賠6位數逃了 7個月後現況曝光：令人超意外 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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