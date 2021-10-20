半導體測試介面設備商穎崴(6515)營運逐步走出調整陣痛期，2021年第三季合併營收回升至近1年高點。隨著新產品陸續完成驗證並開始出貨，第四季營收動能可望穩步升溫，使下半年營運逐季成長、全年力拚持穩去年，明年動能可望進一步增溫、重返成長軌道。

穎崴股價5日起自235元低檔區間盤堅向上，今（20）日開高後放量勁揚逾6％至307元，回升至7月底以來近3月高點，早盤維持逾5％漲幅。三大法人近期持續偏多操作，上周合計買超179張，本周迄今續買超80張。

穎崴2021年9月自結合併營收2.45億元，雖月減11.83％、但年增13.83％，改寫同期新高。使第三季合併營收7.54億元，季增達17.58％、年減8.73％，回升至近1年高點。累計前三季合併營收19.42億元，雖年減15.07％、但衰退幅度較前8月18.07％持續收斂。

穎崴因陸系客戶因應貿易戰於去年上半年提前拉貨，基期墊高加上晶圓產能吃緊使客戶需求遞延，使上半年營運表現明顯偏弱、降至近3年同期低點。不過，隨著晶圓產能陸續開出、遞延需求逐步回升，單月營收自6月起已見明顯回溫。

投顧法人認為，穎崴與台系客戶合作關係穩健，智慧型手機應用處理器（AP）相關業務漸顯成效、開始小量出貨，而美系客戶繪圖晶片（GPU）雖處機型交替期，但新一代遊戲機相關訂單看旺，均可望挹注下半年營運成長動能。

雖然穎崴仍受陸系客戶訂單流失、產品機型轉換及零件長短料等逆風影響，但投顧法人認為下半年營收可望逐季成長，優於往年歷史性表現。台系智慧型手機相關產品平均售價雖低於陸系客戶訂單，但出貨量較大有助提升稼動率，填補流失的陸系客戶訂單缺口。

展望明年，投顧法人預期穎崴美系客戶將採用更先進製程、新I/O、接腳數設計的新款GPU，平均售價較高，出貨量可望高於舊款，帶動GPU相關業務成長，而台灣客戶推出新機型，亦將帶動手機AP相關業務，有利穎崴營收與毛利率走高。

除了手機及遊戲機應用外，穎崴亦發展伺服器業務，受惠於客戶出貨量銳增，投顧法人認為伺服器業務因平均售價較高、美系客戶成長潛力高，明年營收貢獻將提升，多重動能將帶動穎崴明年營運成長動能進一步轉強，重返成長軌道。