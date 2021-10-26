記憶體廠旺宏(2337)產能持續滿載，第四季營收預估與第三季高點大致持平，公司看毛利率逐季成長的預估不變，整體第四季營收與第三季非常接近，可能小增或是小減，獲利能力不錯。董事長吳敏求並透露公司是特斯拉的NOR Flash供應鏈之一，目前看NOR Flash明年仍是缺貨的狀態。

此外，旺宏宣布加入成為IBM人工智能中心之會員，合作研發Phase Change Memory(PCM)-based類比人工智能技術，預計相關效益可於2023年展現。

旺宏看好車載領域的成長非常快速，力拚NOR Flash於這一兩年在車規領域挑戰龍頭地位。公司在第三季的車用占營收比重由第二季的11%提高至13%。

董事長吳敏求指出，Flash市場發生結構性的改變，價格提高。NOR型快閃記憶體已在第三季營收比重達52%。此外，雖然公司是3D NAND的後進者，新產品將先給予目前的客戶，在新機器持續買進後，未來的技術進展將會很快。

旺宏於上季法說會宣布，3D NAND研發有不錯的成果，48層第四季將開出，出貨給策略性客戶，並將啟動擴產計畫，預計投入415億元擴產，生產3D NAND產品，新產能預計2023年貢獻營收。

旺宏電子今日舉辦2021年第三季法說會，公布第三季財報；受惠旺季效應，營收衝上149.74億元新高，季增31%；毛利率為42.9%，比第二季的39.1%續升3.8個百分點，公司指出，若不包含出售6吋廠房所相關影響數，單季毛利率可達44.1%；稅前淨利為61.22億元，較前一季增加182%，較去年同期增加229%。單季淨利54.3億元，季增182%且年增236%，單季每股淨利達2.94元。至第三季底止，每股淨值上升為23.21元。

旺宏前三季營收達360.28億元新高，年增22%；毛利率為39.4%，年增5.3個百分點，營業淨利69.7億元，年增57%，淨利82.71億元，年增98%，每股淨利達4.48元。若不包含出售6吋廠房所有相關影響數，前三季淨利63.77億元，每股淨利為3.46元。第三季底止，每股淨值上升為23.21元。