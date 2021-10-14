國際能源署(IEA)周四表示，全球能源危機，預計將使得原油需求每日增加50萬桶，並且可能衝擊到通膨，並且將讓全球經濟從新冠疫情復甦的腳步放緩。

IEA在月度報告指出，創紀錄的煤炭和天然氣價格，以及限電措施，正在推進電力部門和能源密集產業轉而尋求原油支援，以確保供電和工廠營運的正常。

較高的能源價格也正在推升通膨壓力，連同限電措施，可能導致較低的工業活動以及經濟復甦的放慢。

IEA預計明年全球石油的需求將回到疫情爆發前的水準。

而過去的一個季度需求飆升，讓石油產品庫存遭到近八年以來最大的消耗，OECD國家的庫存水準已達到2015年來最低水準。

IEA預估，石油輸出國家組織和結盟產油國(OPEC+)在今年第四季的原油運送量將比估計的需求每日低上70萬桶，此意味者，到今年底前，將供不應求。

IEA警告，OPEC+集團的產量將急遽萎縮，將從今年第一季的每日900萬桶，迅速減少到明年第二季的400萬桶。

產出的能量集中在中東少數幾個國家，而產能降凸顯出增加投資的必要性。