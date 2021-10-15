宏達電14日深夜舉行線上全球發表會，宣布推出全新產品VIVE Flow沉浸式VR眼鏡，重量僅189公克，是市面上最輕的VR硬體之一，沒有專屬控制器無法玩遊戲，處理效能也較弱，而是以觀看360度/VR影片、社交為主要目的。宏達電表示，Flow兼顧舒適性與攜帶便利性，建議售價為14990元／499美元，即日起開放全球消費者預購，預計11月出貨。

宏達電董事長王雪紅表示，協助人們保持身心靈的健康一直是宏達電關注的事情，VIVE Flow則是幫助人們建構理想生活情境的沉浸式VR眼鏡，戴上它能冥想、腦力開發訓練、在有如巨型劇院的VR螢幕上觀賞串流影音，或利用宏達電虛擬協作平台VIVE Sync，在虛擬實境中與與朋友或同事聊天會面。

宏達電表示，Flow透過Android手機作為控制器，並且能在Viveport VR應用商店及內容訂閱服務平台，可隨時找到多元應用內容，同時以無線方式與5G Android手機相連後，就能在不同影音平台上觀賞喜愛的串流影音內容，宏達電也提供多款專屬的第三方應用軟體，提供消費者隨時進行放鬆、冥想、專注與心靈沉靜的體驗。

Flow採用獨特的動態平衡雙軸設計和獨家專利的臉部襯墊，以貼合不同的頭型，並可收折便於攜帶，Flow的臉部襯墊採用磁吸式連接，在多人分享使用的情境下，能快速替換，並內建調整焦距轉盤，可適用使用者視差，另外搭配風扇，長時間使用都能保持涼爽。

VIVE Flow視野為100度，解析度為單眼1.6K、相當於雙眼3.2K螢幕，以及不算高的75Hz螢幕更新率，內建揚聲器與降噪麥克風，也可連線至藍牙無線耳機，宏達電也為了Flow推出屬專屬的Viveport訂閱專案Infinity Vista，月租費為168元／5.99美元。