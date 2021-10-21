疫情加速各行各業數位轉型，更為全台觀光旅遊業帶來質變與升級的契機，旅遊電商KKday宣布，「KKday商城」正式上線，店家可藉此快速建立品牌商店、自主上架、靈活定價、精準位控以及即時接單回覆，提升經營力。

KKday商城總監廖鴻彬分享，2020年上半年由於海外疫情的關係，KKday迅速轉戰國旅市場，2021年第一季台灣市場業績已回覆至疫情前7至8成的水準。展望2022年，期望透過「KKday商城」助力同業夥伴邁向旅遊電商，透過數位賦能、品牌賦能提升業務經營能量。

廖鴻彬補充，過往多數店家因為受限數位資源不足，在業務與旅遊商品的數位推廣上碰到許多痛點，包括旅遊商品雖多元、但因個別行程內容繁雜，不易建立個別旅遊商品的品牌價值。或是，因繁瑣的內外部提案、上架與合作過程，錯失市場進入良機。

而原有的定價結構太制式、不靈活，總是最後一刻才降價出清商品，也是旅遊業者常常碰到的問題。另外也像是：體驗行程常超賣，人流服務品質不好控管，易造成客訴狀況；無法即時回應旅客需求，因而漏接或錯過訂單。

針對業者的五大痛點，KKday商城則是推出相應的五大服務，例如可在KKday商城建立專屬品牌頁面、進行自主上架快速開發商品、自主彈性調整定價結構、精準控位掌握庫存，還能線上商機即時回覆，迅速無縫對接消費者。

此外，KKday也表示，旗下rezio預訂系統全面支援KKday商城，讓店家一支手機就能做生意。

KKday表示，除了台灣市場外，所有海外KKday夥伴也同樣致力國旅商品開發，為疫後跨境旅遊重啟做準備，目前KKday全球會員數已突破600萬人，「KKday商城」將以台灣為基石，深耕本土旅遊體驗店家，未來也期待能依循台灣模式輸出至海外市場。