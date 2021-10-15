受隔夜美股大漲激勵，周五香港股市在連休兩日後走高，目前恆生指數上漲0.53%，為25095.61點。國企股漲0.65%，為8906.79點。

由於圓規颱風來襲，以及緊接著適逢重陽節假日，香港股市在周三、周四連續休市兩天。

摩根士丹利等企業上季業績意外強勁，以及最新公布的就業和通膨數據帶來提振，周四美股道瓊、標普500、那斯達克和費城半導體等四大指數同步大漲，標普500指數更創下3月初以來最大單日漲幅。

恆生科技股指數目前勁揚1.3%，騰訊、百度漲近3%，美團漲2.6%，阿里巴巴小跌0.37%。

汽車股普遍上漲，吉利大漲8%，在藍籌股中表現最佳。比亞迪亦漲近5%。

人民網發文批評富途和老虎等跨境網路券商在用戶個資安全以及合法化、合規化方面存在風險，老虎證券崩跌逾21%，富途控股重挫逾12%，陸金所跌近9%，金融壹帳通下挫6.8%。

大陸地產股亦表現疲弱，中海外跌逾6%，龍湖和碧桂園均跌約3.7%。

中國政府鼓勵上市公司舉辦職業教育，受此提振，在香港上市的大陸教育業者希望教育、新高教、宇華和中教漲幅都超過10%。

期銅價格站上4個月新高，相關概念股強勢表態，紫金一度大漲逾14%，江銅漲近6%，五礦資源漲逾7%，其他金屬概念股中鋁、金川漲2%，俄鋁漲3%，中廣核礦業飆漲14%。