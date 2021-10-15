中科院昨天起舉辦「2021台灣創新技術博覽會」線上展會，「野戰型外骨骼」原型機亮相，可應用於戰場上砲兵佈署砲彈時彈藥搬運、重武器操作等國防野戰，驚艷不少網友。

國防部2020年至2023年共編列1.69億元研製「外骨骼動力服」，效仿美軍研發「肌耐力增強型動力外骨骼系統」，關鍵技術由中科院籌建測試。

根據國防部預算報告，因應各國以發展外骨骼系統，減輕軍事人員負擔的趨勢，國防部透過動力外骨骼技術開發及原型研製，自主發展台灣野戰型／荷重型外骨骼系統，可有效減輕軍事人員體力負荷，並提升國軍作戰效益。

中科院表示，本次展出自主研發之「野戰型外骨骼」，為下肢野戰型膝關節動力外骨骼系統，無荷重酬載設計，無上肢設計，扭力40 Nm以上，平均能耗＜300Wh。該系統總重小於10kg，空載移動速度最高可達6 km／h，採用扭力計感測器設計，可應用於戰場上砲兵佈署砲彈時彈藥搬運、重武器操作等國防野戰、傷患救助及健康老人照護等場景，有效節省操作人力，提升作戰效率等用途與功能。

中科院指出，本次博覽會還展出「數位虎斑迷彩圖案」、「高防護性盾牌」、「功率電子計畫相關製品」及「觸控式熱像測溫儀」等國防自主與軍民通用相關技術參展，歡迎社會大眾線上參觀。