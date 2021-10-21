日本設計振興會今天公佈2021年度優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）名單，在鐵路單元，台灣鐵路管理局的EMU3000型城際列車榮獲優良設計BEST 100。

與德國紅點、iF設計獎齊名的國際設計獎GOOD DESIGN是全球四大設計榮譽獎項之一，創立於1957年，通稱為G Mark，是由日本設計振興會（JIDPO）創設評審制而開始，是日本最具歷史與地位的設計大獎。

日本設計振興會今天公佈2021年度優良設計獎名單，在鐵路（包括車輛、設施、系統等）單元，台灣鐵路管理局的EMU3000型城際列車、JR西日本「WEST EXPRESS銀河」特急列車等榮獲BEST 100。

日本電子報Response指出，EMU3000型城際列車外觀設計主軸為Silent flow（靜謐的移動），由日籍設計師野末壯、日立團隊與台鐵美學設計團隊共同設計，採用12輛編組配置，台鐵預定引進50組共600輛於今年12月起投入營運。

EMU3000型城際列車獲選為BEST 100的理由是因為評審認為，這款列車在設計時，不僅是鐵路業者、列車業者，包括市民、學者專家在內都一同討論，追求台灣的獨特性做設計，整體設計不是追求炫麗、奇特，而是品味獨特

報導說，EMU3000型城際列車在設計時別具匠心，不僅精緻度高，也考量當地的榮耀感及扎根土地的未來時間軸，作品受到肯定。（編輯：劉學源）1101020