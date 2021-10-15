《生醫股》進口疫苗案涉內線交易？ 東洋：全力配合調查 16:332021/10/15 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東洋(4105)遭告發疑有內線交易，今日士林地檢署指揮調查局搜索犯嫌位在全台住居所26處，通知26人到案說明，全案朝證券交易法偵辦中。東洋指出，為釐清公司109年洽談代理新冠肺炎疫苗衍生部分員工涉及違反證券交易法嫌疑，將全力配合檢調單位調查。 東洋強調，在調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料。 東洋去年爭取德國BNT新冠肺炎疫苗，不過，最終疫苗進口破局，引發外界質疑有內線交易。今日台北市調查局搜索台灣東洋等26個處所，並約談台灣東洋總經理施俊良等26人到案以釐清案情。 #全台 #東洋 #內線交易 #證券交易法 #新冠肺炎疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 財經 安卓陣營難模仿！蘋果奪手機業75％獲利 竟靠這招養套殺 - 財經 美若支持台獨 就準備打仗吧 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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