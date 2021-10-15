東洋(4105)遭告發疑有內線交易，今日士林地檢署指揮調查局搜索犯嫌位在全台住居所26處，通知26人到案說明，全案朝證券交易法偵辦中。東洋指出，為釐清公司109年洽談代理新冠肺炎疫苗衍生部分員工涉及違反證券交易法嫌疑，將全力配合檢調單位調查。

東洋強調，在調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料。

東洋去年爭取德國BNT新冠肺炎疫苗，不過，最終疫苗進口破局，引發外界質疑有內線交易。今日台北市調查局搜索台灣東洋等26個處所，並約談台灣東洋總經理施俊良等26人到案以釐清案情。