由於中美貿易戰影響，台商積極回台布局，對於廠區用地需求大，原本規劃屏東六塊厝農場設置加工出口區計畫用地不敷使用，希望擴區增加23公頃，不過環評委員認為，由於主管單位經濟部未出席，因此僅提出相關意見，希望開發單位經濟部加工處能補充，後續擇日再審。

環保署15日進行屏東科技產業園區(擴區)環境影響說明書及屏東縣六塊厝農場設置加工出口區計畫環境影響評估，由於台商回台後對於土地需求增加，經濟部加工處規劃新園區供產業使用，由於產業提出5年內確實有擴地建廠需求，超過計畫規劃產業用地面積，因此提出擴區計畫。

會中當地居民抗議，鄰近地區已有多個開發案正在進行，各單位都推說影響不大，但是綜合起來對當地環境已有影響，且擴增區域過去88水災時嚴重積淹水，若未來開發成工廠，對於未來行水區及排水都有嚴重威脅。另外園區完工後也會有龐大車輛進駐，對於環境有十分不利影響。

經過閉門會議討論，由於擴區對於鄰近地區影響，且經濟部未能即時出面說明，因此希望開發單位補充各項項污染物排放量，包括空氣污染物、廢（污）水、廢棄物等，另外用水量及用電量也需有提交相關資訊，另外考量基地現況及開發前後地表高程改變，補充開發前後地表逕流變化，對於鄰近地區可能之淹水影響及因應措施，並檢討滯洪池設計容量及位置。