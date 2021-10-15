為向國人宣傳臺南市優質文旦。臺南市長黃偉哲表示，臺南是全台文旦產區最早進入產季，本市麻豆區更是全台知名文旦產區，且品質優良遠近馳名，在市場上受到眾多消費者喜愛，推薦給全國民眾。

農業局長謝耀清指出，本市文旦種植面積為1109公頃，約占全臺27%，產量為25972公噸，面積及產量皆為全國第一。今年雖遭遇乾旱缺水，及日前旺盛西南氣流帶來大雨，所幸文旦產量及品質皆未受到重大影響。其中麻豆區為本市最大產區，種植面積達847公頃，產量20312公噸。因應產季到來，農業局也將全力行銷本市文旦。

農業局表示，為推廣臺南優質文旦，將規劃辦理一系列行銷及展售活動。適逢疫情逐步趨緩，一年一度的麻豆在地活動盛事-麻豆文旦節今年由麻豆區公所辦理，相關系列活動也將陸續開跑，活動也將依中央疫情指揮中心防疫相關規定隨時滾動調整，活動相關訊息也將於麻豆區公所臉書更新，邀請大家屆時一同遵守防疫規定，共襄盛舉。