道瓊周四（14日）大漲534點，這是9月以來最大的彈升，帶動那斯達克飆漲1.73％，費城半導體勁揚3.08％，台積電法說優於預期，領軍台股強彈393點，一舉收復16700 點及5、10日線，終場收在最高16781點。財信傳媒董事長謝金河分析，這一記長紅化解一個多月來市場因為大陸一連串監管，包括恒大及限電兩隻灰犀牛繼續探底的壓力，也為全球股市的多頭帶來穩定軍心的力量。

美股四大指數和主要亞股全面收紅，謝金河在臉書發文表示，觀察全球股市的消長，可以發現未來的世界似乎有新的變化，並從4大面向看出轉變，也為資本市場預告下一個大棋局。

一、中國讓出生產基地的角色，東協及印度可能承接，印度股市創下61385歷史高點，且不斷地向前行，東協國家以越南最強，最近印尼、泰國也跟上，反而菲律賓較弱，可能與菲律賓即將大選及杜特蒂傾中有關。

二、香港是全球最慘烈的市場，且頹勢不易扭轉。中國過去一年來的控管機制，打擊了在美國上市的中資企業，也讓回港上市的企業遭到重傷害，但是中國緊閉門戶，除了滬深300指數，上海、深圳的A股仍偏安，但力道減弱很多，只能勉強守成。

三、亞洲區的日本有逐漸崛起之勢，南韓呈現頹勢，這當中，南韓大統領即將改選，這個衝擊不小。還有這次美國對半導體產業的調查，原來不是針對台積電，而是衝著三星、海力士來的，顯示南韓的半導體和中國藕斷絲連的關係，可能犯了大忌！

四、台灣今年第三季業績表現會非常亮眼，第三季淨利會超過1兆元，頂著前三季大賺3兆元的好成績，這次殺低，尤其是利空愈大的，未來可能會有較大的表現空間。今天美股大漲，給台股添加助力。