中共中央機關刊物《求是》雜誌發表中共總書記習近平的文章，詳述促進共同富裕的原則，提到加強對高收入的規範和調節，加大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅徵收範圍，加大對壟斷行業和國有企業的收入分配管理等。要防止社會階層固化，暢通向上流動通道，給更多人創造致富機會，避免「內捲」、「躺平」。

明日出版的《求是》雜誌，將發表習近平的重要文章《紮實推動共同富裕》。這是習近平今年8月17日在中央財經委員會第十次會議上講話的一部分。

文章提到，要分階段促進共同富裕：到「十四五」末，全體人民共同富裕邁出堅實步伐，居民收入和實際消費水平差距逐步縮小。到2035年，全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展，基本公共服務實現均等化。到本世紀中葉，全體人民共同富裕基本實現，居民收入和實際消費水平差距縮小到合理區間。要抓緊制定促進共同富裕行動綱要，提出科學可行、符合國情的指標體系和考核評估辦法。

習近平稱，要適當提高公務員特別是基層一線公務員及國有企事業單位基層職工工資待遇。要增加城鄉居民住房、農村土地、金融資產等各類財產性收入。加大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅徵收範圍。

習近平強調，經過多年探索，對解決貧困問題有了完整的辦法，但在如何致富問題上還要探索積累經驗。要保護產權和知識產權，保護合法致富。要堅決反對資本無序擴張，對敏感領域准入劃出負面清單，加強反壟斷監管。同時，也要調動企業家積極性，促進各類資本規範健康發展。