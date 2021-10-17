通膨仍處於高位，美國9月消費者物價指數（CPI）意外上揚，年增5.4%，顯見供應緊繃的態勢仍不斷推升物價，富國銀行針對15個主要資產進行研究，發現自2000年以來，在通膨走高之際，石油和新興市場股票表現較好，如美國石油ETF（USO）今年迄今漲逾70%，遠超其他追蹤的資產類別ETF表現。

投資者商業日報報導，富國銀行研究指出，自2000年以來，原油價格在通膨上升時，上漲逾40%，不僅遠高於標普500指數10%的漲幅，也高於富國銀行追蹤其他15種資產平均12%的漲幅。

值得注意的是，投資人似乎已經發現這一點，追蹤石油價格的美國石油ETF（USO）今年迄今，已經上漲逾70%，過去一年的漲幅近100%，這一漲幅超過其他富國銀行分析的資產ETF；美國石油ETF周五（15日）上漲0.34美元（或0.6%），收在57.15美元。

此外，在通膨上升時期，表現僅次於原油的新興市場股票，在2000年後，平均漲幅達18%，若歷史再度上演，可能還有不小的上行空間；以投資全球新興市場、由美國Vanguard公司發行的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，今年迄今上漲約2.9%。

富國銀行全球投資組合策略師馬超（Chao Ma）表示，「在當前經濟擴張、通膨走升的環境下，我們仍然看好，這些股票有長線價格上漲和理想回報的潛力」。