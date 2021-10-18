國民黨立法院黨團總召費鴻泰（中）、立委曾銘宗（左）、賴士葆（右）18日要求檢調也應比照東洋，調查高端疫苗有無炒股情事。（黃世麒攝）

國民黨立法院黨團總召費鴻泰爆料在去年11月底就接獲有10多位立委介入的消息，相關資訊應不難查，檢調應該介入查清楚。（黃世麒攝）

【全程影音】東洋爆內線交易遭檢調搜索 國民黨團質疑：高端沒事？｜中時新聞網

檢調偵辦東洋公司炒股案，總經理施俊良等人被移送地檢。國民黨立院黨團今開記者會，要求檢調比照東洋，應該也要調查高端疫苗有無炒股。國民黨團總召費鴻泰更爆料，他去年11月底就接獲有10多位立委介入的消息，相關資訊應不難查，檢調應該介入查清楚。

費鴻泰指出，高端去年8月送增資案，但是櫃買中心給他退件，結果才一個月時間，櫃買中心9月就同意他增資，10月2日設定認股金額，11月完成增資。費說，他11月底就接到情資，有10幾位立委涉入炒作高端股票，在當時先認股，當時認股的金額跟現在的價差差很多，從去年元月到今年5月價格最高的時候，股價相差13倍。

費鴻泰呼籲檢調應該介入調查，查一下10月2日那段時間哪些立委去認股了？高端完成增資是誰去增資了？8月櫃買中心本來退件，9月卻同意增資，中間有沒有人去關說？應該都不難查，請檢調去查櫃買中心，查金管會。

藍委曾銘宗質疑，在總統府5月12日宣布7月底前可以供應第一波國產疫苗的前一個交易日，以及宣布之前的當天收盤前，交易量都異常爆增，檢調應該介入調查。此外，東洋董事長林全曾認為內線交易是「外部人」介入，檢調有沒有查到外部人是誰？應該也要釐清。

藍委賴士葆則質疑，東洋是金管會主動將案子移送給檢調的，高端卻不是，高端是有人檢舉，檢調才啟動調查，金管會配合「被動」提供資料，官方對於東洋跟高端為何有這麼大不一樣？

費鴻泰說，檢調兵分26路去查東洋，高端就應該兵分百路去查，因為涉案的一定更多，金額更龐大。他也呼籲檢調也應該查一下「吳姓立委」介入疫苗採購的事。